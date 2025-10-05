Leao ancora in panchina, Vieri: "È stato fuori un mese... Corradi, che lavora col mister, dice che si allena alla grandissima”

Rafa Leao è tornato dall'infortunio ma non è ancora titolare. Nel pre partita di Juve-Milan su DAZN si discute della potenziale importanza, o meno, di Rafa per la squadra di Allegri. Questo il pensiero di Bobo Vieri:

“È stato fuori un mese, il polpaccio è sempre pericoloso. Poi secondo me ci vorranno due-tre partite. È troppo troppo forte per non poter giocare al Milan. Bernardo (Corradi, ndr) che lavora col mister dice che si allena alla grandissima”