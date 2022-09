Leao chiede 7 milioni di euro: Maldini e Massara possono giocarsi alcune carte con Mendes

MilanNews.it

Secondo le indiscrezioni riferite questa mattina da Tuttosport, il campione rossonero Rafael Leao non sarebbe sceso con le sue richieste per il rinnovo che rimangono sempre di 7 milioni di euro. Tutti al Milan hanno l'intenzione di rinnovare il portoghese, anche alzando la proposta. L'ideale sarebbe farlo diventare un simbolo del Milan soprattutto per il mercato americano che con Cardinale dovrebbe essere molto stimolato. Da parte loro Maldini e Massara hanno alcune carte da giocarsi con Mendes per fargli abbassare le pretese: una di queste l'eliminazione della clausola da 150 milioni di euro.