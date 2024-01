Leao coccola Adli: "Esempio di pazienza e duro lavoro"

La partita di ieri tra Milan e Roma è stata stappata dal primo gol in rossonero per Yacine Adli che ha messo a sedere con una finta un paio di avversari prima si concludere a rete dal limite. Un grande traguardo per il numero 7 che dopo un lunghissimo periodo di ambientamento si sta finalmente togliendo molte soddisfazioni.

Rafael Leao, il primo ad abbracciare Adli dopo il gol, si è complimentato con il compagno su Instagram al termine della gara: "Esempio di pazienza e duro lavoro. Complimenti fratello". Con un cuore a chiosare il tutto.