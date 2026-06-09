Leao completa la sua settimana: è uscita la sua nuova canzone, la prima in italiano

vedi letture

Rafael Leao dopo le dichiarazioni incontrollate sul futuro e il rosso col Portogallo, ha pubblicato anche una nuova canzone

L'ultima settimana di Rafael Leao è stata ricca di avvenimenti, molti di più di quanti ne siano accaduti in campo da marzo in avanti. Prima le doppie dichiarazioni dal Portogallo in cui ha espresso la sua volontà di lasciare il Milan nel corso di quest'estate, una volta terminato il Mondiale. Nonostante sia tesserato e numero 10 del Milan, nessuno dal club o dalla poprietà è intervenuto in merito. Successivamente una rissa in amichevole con il Cile ha provocato la sua ingenua espulsione. E intanto, come emerge in queste ore, è tornato a pubblicare anche musica.

MILAN, LEAO PUBBLICA IL NUOVO SINGOLO

A ragione o meno, la passione e l'impegnao per la musica e la carriera da trapper di Rafael Leao è da sempre una delle critiche più grandi che viene rivolta dai critici al portoghese. Ebbene, in questa lunga settimana di dichiarazioni incontrollate e comportamenti in campo sopra le righe, Leao per non farsi mancare nulla ha pubblicato anche la sua nuova canzone, la prima in italiano. Pubblicata con il suo nome d'arte Way45, il titolo del brano è "Il Mio Momento" ed è in featuring con Yang.