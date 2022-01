Nonostante le ultime partite saltate per infortunio, Rafael Leao è il giocatore del Milan che più ha tirato in porta in questo girone d’andata. Leao è a quota 42, al 14esimo posto e staccatissimo dai primi. Questa speciale classifica vede in testa Dusan Vlahovic (68), seguito da Lautaro Martinez (56) e Andrea Pinamonti (55).