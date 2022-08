Leao dopo l'Udinese: "Era importante iniziare il campionato con una vittoria"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Rafael Leao ha celebrato la vittoria ottenuta dal Milan contro l'Udinese alla prima giornata di campionato. L'attaccante portoghese ha pubblicato una foto della sfida insieme ai propri compagni di squadra, aggiungendo in didascalia: "Era importante iniziare il campionato con una vittoria, molto contento per la prestazione di tutti. Ringrazio tutti i tifosi per il sostegno".