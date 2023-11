Leao e Bennacer incontrano Djokovic alle ATP Finals: cosa si sono detti

Ospiti d'onore tra il pubblico dell'atto finale delle ATP Finals ieri a Torino: a vedere la sfida tra i due tifosi milanisti Djokovic e Sinner, c'erano due giocatori rossoneri come Leao e Bennacer. A fine partita e dopo la premiazione, il campione serbo ha incontrato i due calciatori e si è fatto una foto con loro. Nel video dell'incontro, pubblicato dalla pagina Instagram della federazione italiana di tennis si vede il fuoriclasse della racchetta che saluta Leao e Bennacer da lontano al grido di: "Milanista!". Poi, dopo un abbraccio, Djokovic scherza con Rafa: "Allora? La velocità è quasi come la tua eh?". Quindi il portoghese gli chiede se è stanco ma Nole risponde: "Eh beh, ma quando vinci non sei stanco... Lo sai com'è!". Poi dopo una foto ed essersi ringraziati la promessa di vedersi presto a San Siro e un "Forza Milan sempre!" di Djokovic finale. Un bel siparietto.