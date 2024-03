Leao è di un'altra categoria: le pagelle di Rafa dopo la Fiorentina

Rafael Leao è di un'altra categoria, quando vuole. Ieri sera, all'Artemio Franchi contro la Fiorentina, lo ha voluto e ha trascinato il Milan alla vittoria con un assist e un gol, entrambi bellissimi. Lo pensa così anche la Gazzetta dello Sport che questa mattina gli dà 8 in pagella e sottolinea il valore superiore del numero 10 rispetto alla concorrenza che si trova davanti in campo: "Treno al binario 10: parte, nessuno lo ferma, fa il 2-1. C'è altro: dribbla sempre, crea per Giroud, assist col tacco. Altro livello". Un altro livello che si vede tutto sul prato del Franchi, con Rafa che ha seminato il panico nella difesa toscana, nonostante non stesse neanche benissimo dopo un colpo proibito rifilatogli da Quarta.

Il CorSport lo valuta con un 7.5 e scrive: "Vince spesso i duelli con Dodo, non quelli con Terracciano che gli respinge i tentativi un po’ da tutte le posizioni. Così decide di entrare in porta col pallone dopo aver seminato Milenkovic: e pensare che aveva chiesto il cambio poco prima di segnare". Stesso voto deciso anche da Tuttosport che recita: "Comincia in versione soft: crea, ma non è cattivo al momento del tocco finale. Nell’avvio pirotecnico della ripresa, è in versione deluxe: assist di tacco (grazie anche a Milenkovic) e gol da... Leao. Al 25’ pt subisce un brutto colpo da Martinez Quarta e la gamba gli si pianta per terra: è una fortuna che non si sia fatto nulla". Infine la pagella di MilanNews.it che premia Leao con un 7.5: "Ha una grande occasione, ma non riesce a far girare il destro. Poi non alza la testa e calcia sul primo palo, con Chukwueze tutto solo sul secondo palo. Poi, nel secondo tempo, mette in porta Loftus-Cheek con un assist di tacco geniale per poi segnare una rete in modalità ISS Pro Evolution, dove circumnaviga tutti e mette dentro".