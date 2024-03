Leao e la fede: "Sono cattolico. La preghiera fa parte della mia vita"

Rafael Leao è stato ospite della redazione del Corriere della Sera. L'attaccante e numero 10 del Milan si è raccontato in un'intervista ai colleghi Carlos Passerini e Venanzio Postiglione a margine della pubblicazione del suo primo libro Smile, in cui il portoghese racconta la sua infanzia, i suoi inizi nel calcio, le sue passioni e anche la sua esplosione proprio nel club rossonero. Tra gli argomenti toccati anche quello, centrale per il portoghese, della fede e del rapporto con Dio.

Le parole di Leao sul rapporto con la fede: "Rapporto con Dio? Molto stretto. Sono credente, cattolico, anche se alcuni pensavano che fossi musulmano, forse per il colore della pelle e per le origini africane. Prima andavo sempre a Messa la domenica, ora faccio più fatica perché ci sono le partite. La preghiera fa parte della mia vita".