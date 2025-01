Leao e questo particolare primato: il portoghese saluta il 2024 con un record

Dopo un periodo iniziale oggettivamente difficile, con Fonseca che ha scelto la linea dura delle panchine, Rafa Leao sembra essersi riscoperto più attaccante che ala, trovando con frequenza la rete nell'ultimo periodo. E in attesa di capire come lo utilizzerà Conceicao il portoghese ha chiuso il 2024 con il suo record di gol in un anno solare in rossonero.

I NUMERI OPTA: LEAO SURFA SU AZIONE

Opta riporta che il numero 10 del Milan ha realizzato 17 gol tra tutte le competizioni nel 2024: il suo record in un singolo anno solare da quando gioca al Milan. Inoltre, queste 17 reti sono tutte arrivate su azione e solo un giocatore di Serie A ha fatto meglio nello stesso periodo (Lookman).