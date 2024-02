Leao ed il rapporto con le critiche: "Le prendo in buon modo rispondendo sul campo"

Intervistato dai microfoni di SportMediaset in occasione della presentazione del suo nuovo libro 'Smile', Rafael Leao ha svelato come ha reagito e reagisce in generale alle molteplici critiche che gli vengono rivolte nell'arco di una stagione. Queste le lucidissime dichiarazioni del numero 10 del Milan.

I giorni delle critiche come li passi? Poi arrivano serate spettacolari come quella che fai un gol meraviglioso contro l'Atalanta e tutti di idolatrano: "Secondo me queste critiche arrivano dalle persone che conoscono le mie potenzialità, di fare la differenza, e secondo me è un modo di "picchiarmi" un po'. Secondo me ci sta, pero' prendo queste critiche in un buon modo e cerco sempre di andare in campo e fare la differenza e vedere il mio gioco".