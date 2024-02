Leao eguaglia Rui Costa e diventa il secondo portoghese più prolifico in Serie A

Il gol segnato ieri sera contro l'Atalanta, oltra ad essere discretamente bello, se non addirittura uno dei più belli dell'anno secondo il giornalista Marco Bucciantini, ha un preciso peso specifico non solo per il modo in cui ha inciso sulla partita, ma anche per lo stesso Rafael Leao, che è riuscito ad eguagliato un record speciale.

Quella di ieri è infatti la 42esima marcatura messa a segno in Serie A dal numero 10 del Milan, che ha raggiunto al secondo posto della classifica all-time dei marcatori portoghesi in Italia una leggenda rossonera come Manuel Rui Costa. Ovviamente l'auspicio dei tifosi milanisti è quello di vedere Leao diventare il migliore di sempre fra i suoi connazionali in Serie A, ma per esserlo c'è bisogno di superare ed eguagliare un'altra leggenda lusitana come Cristiano Ronaldo, che nei suoi anni in Italia (4) ne ha fatti 81.