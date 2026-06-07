Leao espulso in amichevole col Portogallo, quando sconta la classifica? Gli scenari

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Ieri Leao è stato espulso in amichevole per una rissa con un avversario: i possibili scenari di squalifica per il portoghese

La lite di ieri tra Rafa Leao e Ivan Roman ha fatto ovviamente il giro del mondo, con i due che sono stati espulsi al termine del primo tempo durante l’amichevole tra Portogallo e Cile. Quando sconterà la squalifica il rossonero? Il Codice Disciplinare della FIFA in materia di espulsioni stabilisce che quando un calciatore riceve un cartellino rosso in amichevole deve scontare la squalifica nella partita amichevole successiva.

ESPULSIONE LEAO, LA POSSIBILE SQUALIFICA

Nel caso di Leao però si tratta di un’espulsione diretta per condotta violenta: se la Commissione Disciplinare FIFA riterrà particolarmente grave l’episodio allora potrebbe estendere la squalifica da una a più giornate, con la possibilità quindi che Leao salti anche la prima gara del Mondiale contro la Repubblica Democratica del Congo.

Di sicuro salterà la prossima amichevole contro la Nigeria, in programma il 10 giugno, e poi bisognerà capire che decisione prenderà al Commissione Disciplinare. Ci sono comunque due precedenti, uno con Cristiano Ronaldo e uno con Locadia, che potrebbero “salvare” Leao: difficilmente la FIFA punisce un giocatore per più di una giornata, almeno che non si tratti di sputi, comportamenti discriminatori o aggressioni all'arbitro.