Leao, la procura con Ted Dimvula va a scadenza: il quadro non cambia troppo

vedi letture

Rafael Leao potrebbe essere al centro delle manovre di mercato l'estate prossima. Il talento portoghese del Milan è da diverso tempo oggetto del desiderio di diversi club in Europa ma a partire da luglio il Psg potrebbe bussare con insistenza alla porta rossonera, in particolare dopo che i parigini hanno incassato - già adesso - il "no" di Kylian Mbappè che si trasferirà, salvo clamorose sorprese, al Real Madrid di Ancelotti. E per questo Leao è stato individuato come papabile sostituto del francese, dal momento che ricopre lo stesso ruolo.

Intanto la Gazzetta dello Sport questa mattina rende conto di un cambio che potrebbe esserci a livello di entourage per il portoghese: la procura con l'avvocato e amico del papà del giocatore Ted Dimvula va a scadenza. Questo non cambia troppo all'interno del team di Leao, dal momento che Dimvula non è mai stato così decisivo. Contano piuttosto il papà Antonio e il top agente Jorge Mendes.