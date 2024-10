Leao: "Mi sento al massimo livello. Nel Portogallo sento il sostegno di tutti, anche l'allenatore ha molta fiducia in me"

vedi letture

Rafael Leao, attaccante del Milan, si è così espresso - come riportato da A Bola - nel post Scozia-Portogallo, match di Nations League terminato 0-0 e che ha visto il rossonero entrare al 61esimo minuto: "Sapevo che non sarebbe stata una partita scontata come molti si aspettavano, perché sapevamo che contro la Scozia sarebbe stata una partita complicata. Giocavano in casa; sapevamo che sarebbe stata una partita completamente diversa rispetto alla Polonia; loro sono una squadra agguerrita. Avevamo la stessa intensità, solo che noi non siamo stati efficaci sotto porta".

Cosa ti ha chiesto il ct Martinez quando sei entrato?

"L'allenatore mi ha chiesto profondità e uno contro uno e di fare il meglio che posso. Fondamentalmente, fare il mio gioco per creare opportunità. Erano una squadra molto corta; avevamo poco spazio e l'allenatore voleva che facessi movimenti profondi con e senza palla".

Come ti senti in nazionale?

"Al massimo livello. Quando sono qui (in Portogallo, ndr) sento il sostegno di tutti. Anche l'allenatore ha molta fiducia in me e questo è fondamentale per il mio gioco".