Leao nominato "Player of the Match" di Slovan-Milan. E pensare che è partito dalla panchina

Rafa Leao è stato nominato "Player of the Match" di Slovan Bratislava-Milan. Il portoghese, lasciato inizialmente in panchina da Paulo Fonseca, ha risolto la situazione segnando la rete del momentaneo 1-2. Il Panel di Osservatori Tecnici della UEFA ha dichiarato: "Ha deciso con qualità individuale una partita molto difficile contro il blocco difensivo ben organizzato dello Slovan".

Di seguito il tabellino di Slovan Bratislava - Milan, quinta giornata della League Phase di Champions League:

SLOVAN BRATISLAVA - MILAN 1-3

RETI: 21' Pulisic, 24' Barseghyan, 68' Rafa Leao, 71' Abraham, 88' Marcelli.

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Voet (76' Marcelli); Blackman, Kucka (76' Tolic), Savvidis (90' Mak), Medvedev; Berseghyan, Strelec, Metsoko (66' Ihnatenko). A disp. Trnovsky, Hrdina, Mustafic, Zuberu, Pauschek, Gajdos, Vojtko, Szoke. All. Vladimir Weiss.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (74' Emerson Royal), Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana (76' Musah), Reijnders; Chukwueze, Pulisic (75' Loftus-Cheek), Okafor (46' Rafa Leao); Abraham (84' Camarda). A disp. Sportiello, Torriani, Thiaw, Terracciano, Gabbia. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: José María Sánchez (Spagna)

ASSISTENTI: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (Spagna)

IV UFFICIALE: Alejandro Muñiz Ruiz (Spagna)

VAR: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

AVAR: Valentín Gómez (Spagna).

NOTE: Recupero, 1' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo. Ammoniti Chukwueze, Calabria e Tomori. Espulso Tolic al 90' per somma di ammonizioni.