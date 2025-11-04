Leao nuovo leader del Milan: che numeri in questo inizio stagione!
MilanNews.it
Massimiliano Allegri ha finalmente trasformato Rafael Leao in un leader, non solo tecnico. Contro la Roma il portoghese ha dimostrato di essere maturato, offrendo sostegno e incoraggiamento a ciascuno dei suoi compagni di squadra. Il tutto migliorando ed incrementando i suoi incredibili numeri in stagione.
In 363 minuti giocati in Serie A, infatti, Rafael Leao ha messo a segno 3, ovvero uno ogni 121 minuti, media che scende se consideriamo anche l'assist e di conseguenza il contributo al gol. A questi c'è da aggiungere anche quello in Coppa Italia contro il Bari, che rende ancora più importante lo score in questo avvio del portoghese, sempre più leader di un Milan oramai suo.
Pubblicità
News
Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Lo spogliatoio è tutto con Allegri. Il Milan c’è: risposta da squadra. Ma occhio alle punte: il mercato incombe
Primo Piano
Pietro MazzaraMaignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto spreco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com