Leao nuovo leader del Milan: che numeri in questo inizio stagione!

Oggi alle 10:20News
di Lorenzo De Angelis

Massimiliano Allegri ha finalmente trasformato Rafael Leao in un leader, non solo tecnico. Contro la Roma il portoghese ha dimostrato di essere maturato, offrendo sostegno e incoraggiamento a ciascuno dei suoi compagni di squadra. Il tutto migliorando ed incrementando i suoi incredibili numeri in stagione. 

In 363 minuti giocati in Serie A, infatti, Rafael Leao ha messo a segno 3, ovvero uno ogni 121 minuti, media che scende se consideriamo anche l'assist e di conseguenza il contributo al gol. A questi c'è da aggiungere anche quello in Coppa Italia contro il Bari, che rende ancora più importante lo score in questo avvio del portoghese, sempre più leader di un Milan oramai suo. 