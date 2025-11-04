Walker: "Se Gimenez continua così, rivedremo quello che era al Feyenoord"

Kyle Walker, arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto a gennaio ma poi rientrato in Premier League al termine di sei mesi non soddisfacenti in rossonero, è stato intervistato nei giorni scorsi a FOX e si è espresso sulla figura di Santiago Gimenez, attaccante milanista arrivato insieme a lui nella sessione invernale.

Le parole di Walker su Gimenez: "Prima di tutto parto dalla persona, una persona fantastica: molto gentile, si è integrato e mischiato con tutti. Come giocatore: ovviamente con il Feyenoord era on fire e ha segnato molti gol. Quando è arrivato al Milan, un club che significava tanto per lui, dal mio punto di vista personale ha lavorato anche troppo duramente e le cose non gli sono venute naturali come con il Feyenoord. Come si può vedere quest'anno, perché lo seguo da vicino, ha iniziato bene, la squadra ha iniziato bene e sono dove volevano essere. Se lo merita perché ha lavorato. Stava in palestra, facendo lavoro extra al campo di allenamento. Se continua a fare quello che sta facendo e a lavorare sodo dentro e fuori dal campo, sono sicuro che vedremo il Gimenez che era al Feyenoord. Non c'è dubbio".

Il paragone di Walker su Gimenez: "Non direi che posso identificarlo con un giocatore in particolare. Penso che sia molto simile a Julian Alvarez nel modo di giocare. Non è un attaccante numero nove puro, ma ha le capacità tecniche per creare magia in qualsiasi momento. È un corridore volenteroso. È disposto a correre per la squadra e a mettersi in gioco per il bene della squadra. Penso che questo sia molto importante in una squadra, perché molti attaccanti non toccano davvero la palla, segnano un gol, corrono via e festeggiano".