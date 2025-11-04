Il commento del club a Milan-Roma: "Il Milan si poggia su Maignan, sulla fisicità di Pavlovic, ma soprattutto su Leao e Saelemaekers"

vedi letture

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, pubblicato sul sito ufficiale del club, a Milan-Roma (1-0):

"San Siro torna crocevia d'alta quota e il Milan di Massimiliano Allegri risponde presente: 1-0 alla Roma di Gian Piero Gasperini, decide Pavlović con un inserimento perfetto sull'assist di Leão. La sfida ai giallorossi arrivava dopo i due pareggi con Pisa 2-2 e Atalanta 1-1 e con una classifica che ancora stenta a definire un padrone assoluto. Il Milan mette in campo tutto l'entusiasmo e l'energia per portare a casa un match in crescendo e restare assieme al gruppo che sta guidando questa Serie A.

Gara infuocata e a strappi. Avvio assopito del Milan, Roma intraprendente, poi l'episodio che la ribalta: il gol di Pavlović nel momento migliore della Roma rinvigorisce i rossoneri e spegne le velleità romaniste, che da quel momento in poi faticano a ribattere al colpo subito. Da lì gestione più matura per i ragazzi di Allegri, transizioni profonde e tante occasioni per chiuderla, fino all'assalto finale giallorosso neutralizzato dal rigore parato da Maignan. Un Milan che poggia la vittoria sui suoi guanti, ma anche sulla fisicità di Pavlović, solido dietro e decisivo davanti, ma soprattutto sugli allunghi devastanti di Leão e le giocate intelligenti di Saelemaekers. Classifica che si fa interessante dopo questa vittoria: rossoneri a 21 punti, a meno uno dalla capolista Napoli e appaiata proprio a Roma e Inter".