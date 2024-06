Leao pronto per Euro2024: "Modo migliore per finire l'ultimo test"

vedi letture

Martedì sera il Portogallo del milanista Rafael Leao ha giocato la sua ultima amichevole prima di Euro 2024, competizione che comincerà venerdì in Germania. La squadra lusitana ha vinto per 3-0 contro l'Irlanda anche grazie a una doppietta di uno scatenato Cristiano Ronaldo. In campo per tutto il primo tempo, proprio in compagnia di CR7, c'è stato proprio il numero 10 rossonero, poi sostituito all'intervallo. Ora gli iberici sono pronti per affrontare il torneo continentale, inseriti nel girone con: Repubblica Ceca, Turchia e Georgia.

Queste le parole di Rafa Leao sui social dopo l'ultimo test contro l'Irlanda: "Era il modo migliore per finire l'ultimo test prima dell'europeo! Fantastico supporto ancora una volta da parte di tutti i portoghesi . Pronti per l'euro!"