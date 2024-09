Leao sfida Thuram, il CorSport recita: "Grandi firme a San Siro"

Come spesso accade i big match, e i derby in particolare, offrono duelli diretti o a distanza che potranno definire l'andamento e l'esito della gara. Tra le sfide che caratterizzeranno la partita di questa sera tra Inter e Milan c'è sicuramente quella tra l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram, già capace di fare molto male ai rossoneri nella passata stagione, e il numero 10 rossonero Rafael Leao che nei derby ha segnato ma è da tempo che non riesce a lasciare il segno in maniera decisiva.

Così il Corriere dello Sport questa mattina per presentare l'incontro propone un focus sui due fiori all'occhiello degli attacchi milanesi. Si legge nel titolo; "C'è Thuram contro Leao, grandi firme a San Siro. Protagonisti differenti, vivono anche momenti diversi". Il francese è partito con il turbo in questa stagione mentre il portoghese va a singhiozzo ed è oggetto di tante critiche. Nel sottotitolo vengono ricordati i precedenti nei derby: "Nei derby della scorsa stagione che impatto Thuram con due reti. Ma nell'ultima vittoria milanista che show il portoghese: 2 gol e un assist a settembre 2022".