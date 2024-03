Leao si gasa dopo l'Olimpico: "Da squadra. Forza Milan!!"

Una vittoria sudatissima e dal grande dispendio di energie fisiche e mentali quella di ieri sera del Milan sul campo della Lazio. I rossoneri hanno vinto 1-0 grazie al guizzo nel finale di Okafor dopo che per tutta la gara sul terreno di gioco è aleggiato molto nervosismo, alimentato anche nel recupero da due espulsioni alla Lazio già in dieci da più di mezz'ora. Rafael Leao, magari non brillantissimo, è comunque entrato nell'azione della rete del centravanti svizzero a due minuti dal termine.

Il portoghese ha festeggiato sui social, scrivendo tutto in maiuscolo: "Da squadra. Forza Milan!!". Con gli immancabili cuori rossoneri. Sotto al post bello il commento del match winner e grande amico Okafor che scrive con tanto di cuore: "Famiglia".