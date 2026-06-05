Leao si lamenta di aver giocato fuori ruolo quest'anno. Palladini: "I grandi giocatori dimostrano di saper rendere anche in altre situazioni"

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Intervenuto sulle frequenze della radio di TMW il collega Enzo Palladini ha parlato di Rafael Leao, prossimo a lasciare il Milan.

Intervenuto sulle frequenze della radio di TMW, il giornalista Enzo Palladini ha detto la sua sui più caldi temi d'attualità in Serie A, soffermandosi anche sul futuro di Rafael Leao, destinato a lasciare il Milan nel corso di quest'estate dopo che lui stesso si è esposto ad alcuni media portoghesi.

Leao ha affermato che negli ultimi mesi ha giocato con la pubalgia e in una posizione non sua, augurandosi un futuro in Premier League. Ha ragione?

"Secondo me nella testa di Leao il suo ruolo è quello di ala sinistra stile anni '50, ossia di ricevendo palla e pensando solo a dribblare. Questo giocatore ha dimostrato di avere delle potenzialità enormi, ma non ha mai dato il cento per cento in campo. È prioprio questo del resto che i tifosi del Milan non gli perdonano. Altri giocatori si sono trovati ad interpretare un ruolo non del tutto proprio, ma i grandi calciatori dimostrano di saper rendere anche in queste situazioni".