Leao si sblocca in Serie A dopo due mesi di digiuno. E surfa anche su Instagram

Senza parole, ma con l'emoticon che rende bene l'idea: Rafa Leao celebra il gol che ha permesso al Milan di battere il Como con l'immagine del surfista. Il portoghese ha segnato il suo settimo gol stagionale, quarto in Serie A, rompendo un digiuno che durava nel massimo campionato da due mesi: l'ultima gioia a Cagliari, dove segnò una doppietta nel rocambolesco 3-3 dello scorso 9 novembre. Da allora va detto che Leao aveva segnato due reti in Champions League, contro Slovan Bratislava e Stella Rossa, uno in Coppa Italia contro il Sassuolo e uno in Supercoppa Italiana contro l'Inter.