Leao su Pioli: "Rimarrà nella mia carriera come uno degli allenatori più importanti"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Rafael Leao ha speso belle parole anche per il suo ex allenatore Stefano Pioli: "Io e lui siamo cresciuti insieme, come allenatore e giocatore. Mi ha aiutato, mi ha dato l'opportunità di essere un giocatore importante e lo devo ringraziare per sempre: rimarrà nella mia carriera come uno degli allenatori più importanti".

Il portoghese ha poi parlato anche del grave infortunio di Alessandro Florenzi che dovrà restare fuori a lungo: "Perdiamo la sua esperienza, in Italia e in Europa, per me e tutti noi lui è molto importante anche fuori dal campo. È un guerriero, tornerà".