Leao sulla convocazione al Mondiale: "Un momento di orgoglio per me e la mia famiglia"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Indubbiamente un momento di orgoglio per me e la mia famiglia, per la prima volta rappresenterò il mio Paese in una competizione che tutti i giocatori aspirano ad esserci". Così Rafael Leao, tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram, ha commentato la convocazione in Nazionale per il Mondiale in Qatar.