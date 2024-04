Leao sulla partita di andata con la Roma: "Ero deluso ma se sbaglio cerco sempre di tornare più forte"

Alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Europa League all'Olimpico contro la Roma, il numero 10 rossonero Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Milan Tv per presentare la sfida. Le sue dichiarazioni.

Sul riscatto dopo l'andata: "Spero di aiutare la mia squadra: se non faccio gol, spero di giocare bene e vincere. Questa è la cosa più importante, andare avanti. Dopo l'andata che non ho fatto tanto bene ero deluso e a Sassuolo volevo dare la risposta giusta. Io sono così, se sbaglio cerco sempre di tornare ancora più forte, imparare dai miei errori: ho fatto bene ma purtroppo non abbiamo vinto. Ho ritrovato fiducia, la gioia di fare bene e di aiutare i miei compagni"