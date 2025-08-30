Leao svela: "Allegri e Ibra mi hanno detto di non venire spesso in live"

Dopo aver seguito i compagni da casa per via dell'infortunio al polpaccio che non gli permetterà neanche di rispondere alla convocazione della Nazionale portoghese, Rafael Leao ha regalato un momento molto simpatico durante la live sul suo canale Twitch, simulando un'intervista per commentare la vittoria del Milan a Lecce. Il portoghese ha però aperto la sua trasmissione dicendo: "Buonasera a tutti. La squadra ha vinto oggi. Bella vittoria. Sono sparito perché il mister mi ha parlato (ride, ndr), e mi ha detto "Non venire spesso" (in live, ndr), e anche Ibra. Quindi oggi secondo me è un buon motivo pr fare stream, tranquillo, abbiamo vinto. Quindi...Yeah"

Sulla vittoria di Lecce: "Sono molto contento per la vittoria, la squadra ha giocato bene e Lecce è un campo difficilissimo. Sapevamo che era una partita difficile, però la squadra ha giocato bene. 2 a 0, abbiamo meritato di vincere e dobbiamo continuare su questa strada per arrivare primi, là sopra".

Leao ha anche aggiornato i tifosi sulle sue condizioni fisiche: "Sto bene (ride, ndr). Sono dietro la squadra. Sto cercando di lavorare per tornare il prima possibile ad allenarmi in gruppo e tornare ad aiutare i miei compagni con gol e assist".

Sulla musica: "Non ne posso parlare. Ora sono concentrato a fare il mio lavoro, che è recuperare dal mio infortunio".

Assist di Modric, gol di Loftus-Cheek e Pulisic entrato dalla panchina: "Io penso che tutti quelli che sono in panchina, che sono titolari, stanno facendo un ottimo lavoro. L'allenatore è molto bravo (ride, ndr)".