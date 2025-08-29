LEC-MIL (0-0): riprende il secondo tempo, al momento nessun cambio nel Milan
Riprende Lecce-Milan, attualmente sul risultato di 0-0. Partita sin qui equilibrata, dalle poche occasioni da gol e con i rossoneri che hanno alternato sia buone trame di gioco in attacco (veramente poche) che qualche brivido di troppo in dfiesa. Riprende ora la gara.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Morente. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Berisha, N'Dri, Sepulveda, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez. A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Blentien, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.
