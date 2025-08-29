LEC-MIL (0-2): Allegri sceglie il giovane Balentien per Gimenez

LEC-MIL (0-2): Allegri sceglie il giovane Balentien per GimenezMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:41News
di Niccolò Crespi

Sul risultato di 2-0 mister Allegri sceglie di far esordire il giovane Balentien, direttamente da Milan Futuro. Al minuto 87' il Milan conduce per 2-0 a Lecce grazie a Loftus-Cheek e al solito Pulisic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Camarda, Morente. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Berisha, N'Dri, Sepulveda, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers, Gimenez. A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Balentien, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri. 