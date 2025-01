Lecce, Krstovic: "Dorgu assomiglia un po' a Theo, anche se forse è più offensivo"

"Secondo me Dorgu assomiglia un po' a Theo Hernandez, anche se forse è più offensivo". A dirlo è Nikola Krstovic, attaccante del Lecce e compagno di squadra del danese, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato senza usare mezzi termini: "È un giocatore incredibile se pensiamo che ha solo 20 anni. Migliora giorno dopo giorno, sa giocare in tante posizioni diverse: davanti, dietro, a destra, a sinistra. Non mi stupirei fra un po’ di vederlo giocare in porta...A parte gli scherzi, è molto forte".

Cosa è cambiato con Giampaolo in panchina?

"Lui forse ha dato un po’ più di energia alla squadra. Da quando sono qui ho avuto tre allenatori e ognuno di loro per me ha portato qualcosa di nuovo. Con ognuno di loro ho avuto un ottimo rapporto"