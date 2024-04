Lecce, Krstovic squalificato per un turno. Confermato il "grave fallo di gioco"

All'indomani dell'ultima partita del trentunesimo turno di campionato, Udinese-Inter 1-2, come di consueto è arrivato il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla giornata di campionato appena trascorsa. Tra i giocatori squalificati figurano anche gli interisti Lautaro Martinez e Benjamin Pavard. I due, ammoniti sotto diffida, salteranno il prossimo impegno della squadra nerazzurra e torneranno a disposizione proprio per il derby di lunedì 22 aprile. Confermata anche la squalifica per "grave fallo di gioco" per l'attaccante del Lecce Nikola Krstovic, dopo il calcione involontario ma pericoloso a Chukwueze.

Tutti i giocatori squalificati per il prossimo turno:

Nikola Krstovic (Lecce)

Luca Caldirola (Monza)

Marten De Roon (Atalanta)

Alessandro Deiola (Cagliari)

Lautaro Martinez (Inter)

Nahitan Nandez (Cagliari)

Cyril Ngonge (Napoli)

Benjamin Pavard (Inter)

Alexis Saelemaekers (Bologna)

Suat Serdar (Hellas Verona)

Davide Zappacosta (Atalanta)