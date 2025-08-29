Lecce-Milan senza i due incubi salentini, almeno dall'inizio: Leao out, Pulisic in panchina

vedi letture

Nella storia di Lecce-Milan, il miglior marcatore di sempre è Andriy Shevchenko con 10 reti, seguito da Rafa Leao a 5 e Christian Pulisic a 4. Lo statunitense è giù salito sul podio di questa speciale classifica dopo sole 3 partite giocate contro i salentini: lo scorso 8 marzo ha segnato una doppietta al "Via del Mare" che ha permesso al Milan di ribaltare una situazione di svantaggio, regalando ai rossoneri tre punti. Pulisic ha inoltre segnato anche nella partita d'andata, vinta 3-0 e la stagione precedente, sempre vittoria per 3-0.

Insomma, Capitan America ha evidentemente un conto aperto con questa squadra, la sua vittima preferita in Italia. Questa sera però partirà con dalla panchina. Non ci sarà invece Leao per infortunio.