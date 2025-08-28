Lecce, Sticchi Damiani: "Camarda? Non abbiamo paura di rischiare con i giovani"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è stato intervistato oggi su Tuttosport e ha inevitabilmente parlato della sfida di domani sera tra i salentini e il Milan, valida per la seconda giornata di campionato di Serie A. Di seguito alcune delle dichiarazioni del numero uno giallorosso.

Sulle rocambolesche gare contro il Milan negli ultimi anni al Via del Mare: "Devo dire che le ultime due partite con i rossoneri sono state davvero rocambolesche. Non ci è girata bene, sarebbe bello adesso togliersi una soddisfazione. Per altro, nel 2011 quando non ero ancora presidente e in panchina c’erano proprio Di Francesco e Allegri, ci fu un Lecce-Milan che ci vide in vantaggio per 3-0 nel primo tempo e sconfitti nella ripresa per 4-3. Abbiamo diversi argomenti per voler cambiare questo trend, ma, ahimè, il Milan ha la forza per andare oltre queste statistiche".

Su Camarda: "Abbiamo ottimi rapporti con i dirigenti del Milan. Credo che il ragazzo sia stato mandato da noi perché sanno che non abbiamo paura di rischiare con i giovani. Il fatto che sia un 2008 non lo penalizza, anzi, ci inorgoglisce potergli dare fiducia e continuità. Tant’è che alla prima di campionato ha giocato titolare. Mi pare che Francesco sia già ambientato, da noi il calcio è ancora di provincia nel senso buono del termine, un contesto familiare, sano, dove potrà crescere".