Lega Pro, Ancona a un passo dall'esclusione: il Milan aspetta alla porta per l'U23

Dopo la corsa contro il tempo di ieri, con i bonifici delle mensilità di marzo e aprile che sono partiti solo alle 23:59 (un minuto prima della scadenza dei termini), in casa Ancona le nubi nere si addensano sul futuro della squadra con il sindaco Daniele Salvetti che si dice pessimista sull'esito della risposta della COVISOC che quasi sicuramente boccerà la domanda d'iscrizione dei dorici aprendo al fallimento e alla ripartenza dal basso.

Giornata molto convulsa e complicata quella di ieri, abbiamo saputo solo alle 15 di ieri degli stipendi non pagati. - spiega Silvetti ai microfoni di Radio Tua -

Ci siamo attivati per trovare una soluzione ma in quelle poche ore non è stato facile. Scadenza gravosa e termine perentorio. Covisoc non si pronuncerà con esito positivo. La Nocelli non mi ha mai palesato questo pericolo. Ho convocato Nocelli e Canil per venerdì mattina".

Entro il 10 giugno la COVISOC (Commissione di vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) dovrà esprimersi in merito alle domande di iscrizione delle 60 squadre di Serie C con l'Ancona che, salvo sorprese, potrebbe essere l'unica bocciata. Il club avrà poi 24 ore per presentare ricorso prima del parere definitivo dell'organo giudicante.

L’esclusione dell’Ancona aprirebbe le porte a una terza formazione Under 23 come quella del Milan, che da tempo ha già bloccato tecnico, dirigenti e calciatori oltre ad aver individuato il terreno di gioco per la prossima stagione. Come da regolamento FIGC, infatti, le seconde squadre possono iscriversi in terza serie solo "a completamento organico", ovvero se una delle 60 aventi diritto rinuncia a tale opportunità.