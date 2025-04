Lega Serie A, partnership triennale con Vivaticket per le finali di Coppa Italia

Siamo orgogliosi di annunciare la firma di una partnership triennale tra Vivaticket e Lega Serie A per la gestione della biglietteria delle finali di Coppa Italia Frecciarossa nelle edizioni 2025, 2026 e 2027.

Grazie a questo accordo, Vivaticket sarà Ticketing Provider ufficiale ed esclusivo della Finale di Coppa Italia, occupandosi della distribuzione e gestione dei biglietti e offrendo a tutti i tifosi un’esperienza d’acquisto moderna, digitale e sicura.

Questa collaborazione rappresenta una nuova e importante conferma dell’impegno di Vivaticket nel fornire soluzioni tecnologicamente avanzate e nel promuovere l’innovazione nel mondo dello sport e dell`entertainment.

“La collaborazione con Vivaticket per le finali di Coppa rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di innovazione e digitalizzazione. Offrire ai tifosi un sistema di biglietteria moderno, sicuro e accessibile è fondamentale per migliorare l`accesso agli stadi e avvicinare sempre più appassionati al grande spettacolo del calcio italiano" - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.

“Siamo entusiasti di affiancare Lega Serie A in questa nuova avventura, condividendo la passione per il calcio con tutti i tifosi. Grazie a questa partnership, vogliamo rendere ogni finale un’esperienza unica, contribuendo a creare momenti indimenticabili per tutti.” — Silvano Taiani, CEO di Vivaticket.

Vivaticket S.p.A., leader mondiale nelle soluzioni di ticketing, offre una suite integrata di prodotti in grado di gestire ogni aspetto dell`esperienza dell`utente e dei servizi offerti. Progettato e sviluppato interamente all`interno dell`azienda, il suo sistema si avvale di anni di esperienza nei settori della musica dal vivo, del teatro, dei musei, delle fiere, dei parchi a tema, del calcio e dello sport in generale, con clienti come Warner Bros Abu Dhabi, il Museo del Louvre di Parigi, La Biennale di Venezia, la Torre Eiffel, gli Ocean Parks di Hong Kong e il Teatro alla Scala di Milano. Ciò lo rende il sistema di biglietteria e di controllo degli accessi più avanzato del mercato e un punto di riferimento globale per la gestione degli eventi.