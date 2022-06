Leo Duarte verso il riscatto dal Basaksehir: pronti 2 milioni

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo un anno e mezzo di prestito all'Istanbul Basaksehir, il difensore brasiliano di proprietà del Milan Leo Duarte è pronto a rimanere in Turchia a titolo definitivo. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, il club di Istanbul, infatti, sarebbe pronto a pagare una cifra intorno ai 2 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del calciatore. Il bilancio in rossonero del brasiliano non è moloto esaltante: solo 9 presenze tra campionato ed Europa League.