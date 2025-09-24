Leoni, che sfortuna! Un ottimo esordio cancellato da un probabile infortunio al crociato

(ANSA) - LONDRA, 24 SET - Bisognerà attendere l'esito degli esami strumentali per conoscere l'entità dell'infortunio subito martedì sera da Giovanni Leoni nel corso della partita di Coppa di Lega contro il Southampton, ma le prime indiscrezioni trapelate dallo staff medico del Liverpool sono piuttosto preoccupanti. Per il giovane azzurro si sospetta la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che significherebbe almeno nove mesi di stop forzato.

Era stato lo stesso Arne Slot, al termine della partita, ad ipotizzare la serietà dell'infortunio che Leoni si è procurato da solo, a causa di un movimento innaturale del ginocchio. "Giovanni negli spogliatoi era sconsolato perché aveva pessime sensazioni. Dobbiamo aver prudenza e aspettare la risonanza magnetica, ma i giocatori spesso avvertono meglio di chiunque altro questo tipo di infortuni". Un infortunio che macchia il debutto da incorniciare dell'ex Parma, protagonista di una partita impressionante per qualità e intensità: 97% di passaggi riusciti, sei tackle, tre intercetti, quattro duelli vinti su cinque. (ANSA).