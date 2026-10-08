Letizia: "Il calcio italiano dovrebbe essere felice ed entusiasta di avere uno come Cardinale dentro la propria industria"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia commentando l'operato recente e prossimo di Gerry Cardinale.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale su Sportitalia commentando l'operato recente e prossimo di Gerry Cardinale, proprietario del Milan: "Succede solo in Italia: oggi più che mai, è proprio il caso di dirlo. Il lato calcistico di questo Paese, nelle istituzioni prima ancora che nelle altre componenti (non meno importanti), dovrebbe iniziare a guardare Gerry Cardinale con occhi diversi. Non solo come il proprietario americano del Milan, né valutando i risultati della squadra, gli errori di mercato o le discussioni sullo stadio. Gerry Cardinale va valutato per quello che sta provando a costruire, dentro e fuori dal calcio.

Perché mentre in Italia continuiamo a discutere del presente e ancora di più del passato, Cardinale ragiona sul futuro: l’incredibile operazione Skydance, unione di Paramount-Warner Bros. Discovery, destinata a creare un colosso globale da quasi 70 miliardi di dollari di ricavi, oltre 200 milioni di abbonati streaming e un portafoglio è solo il timbro finale, davanti a cui è impossibile girarsi dall’altra parte. Un progetto che mette insieme entertainment, cinema, televisione e sport e che ben rappresenta esattamente il mondo nel quale Cardinale si muove da sempre. E qui arriva il punto: il calcio italiano dovrebbe essere felice ed entusiasta di avere uno così dentro la propria industria. Non perché Cardinale sia infallibile. Non lo è, vedi i primi 4 anni fatti solo di errori. Ma perché nessuno in Serie A ha una visione che parte dal calcio e arriva molto oltre il calcio: San Siro, una nuova arena, la NBA e il tennis a Milano. Media, entertainment e investimenti internazionali. Non sono pezzi scollegati, ma parte di una fortissima idea: trasformare un club – e che club – in una piattaforma capace di produrre sport, contenuti, eventi, pubblico e business 365 giorni all’anno".