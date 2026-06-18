Letizia racconta: "Amorim ha avviato il giro di telefonate con i calciatori per farsi conoscere e tirare su il morale a tutti"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su Sportitalia sulle prime mosse di Amorim da allenatore del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su Sportitalia sulle prime mosse di Amorim da allenatore del Milan: "Intanto Amorim ha già iniziato: come raccontato ieri in diretta su Sportitalia da Casa Milan, l’allenatore ha avviato il giro di telefonate dello spogliatoio per farsi conoscere e tirare su il morale a tutti. Il 13 luglio si avvicina: Amorim dovrà difendersi dalle polpette avvelenate delle vedove di Allegri, un malcostume tutto italiano da cui il Milan dovrà al più presto sviluppare gli anticorpi".

IL PENSIERO DI LETIZIA SU AMORIM

"Chi conosce bene e ha studiato il dossier Amorim - spiega Letizia - mi esprime qualche dubbio solo sul suo integralismo tattico: é un allenatore così sicuro delle sue idee che preferisce affondare con la sua filosofia piuttosto che galleggiare con un compromesso di comodo. Come pregi però, sicuramente la capacità di lavorare coi giovani e uno studio maniacale di tutti i dettagli: in Italia, solo Fabregas lavora in questo modo e sotto questo punto di vista il paragone è azzeccato. Non serve però sottolineare quanto importante sia la capacità di sostenerlo e di lasciarlo lavorare: dopo tre giornate potrebbe avere tre punti o quattro, sarà quello il primo vero banco di prova per tutti, dalla proprietà ai tifosi. Lavori come questi vanno valutati su archi di tempo medio lunghi: se pensiamo che Amorim renda competitivo il Milan immediatamente, ci illudiamo e basta, ma per lo meno, a parità di delusioni, si uscirà da San Siro un po’ meno annoiati dalla mediocrità tecnico tattica".