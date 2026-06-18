Poggi: "Nel momento in cui tante figure dicono no al Milan vuol dire che c'è un problema a monte"

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Paolo Poggi, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Nel momento in cui tante figure dicono no al Milan vuol dire che c'è un problema a monte"

Il Milan vuole costruire il proprio futuro attraverso un cambiamento importante. Per guidare questa fase, la dirigenza ha scelto Ruben Amorim come figura di riferimento per inaugurare un nuovo ciclo.

Dopo una stagione complessa e ricca di difficoltà, il club sente la necessità di rilanciare il progetto sportivo. Amorim arriva dall'esperienza al Manchester United. I tifosi osservano con interesse questo nuovo inizio. Per ottenere risultati serviranno pazienza, continuità e fiducia nel lavoro svolto. Pressing alto, aggressività e coraggio saranno caratteristiche essenziali.

Molto dipenderà dall'impegno quotidiano e dalle prestazioni sul campo. Amorim dovrà riportare entusiasmo e competitività in casa Milan. Intanto Paolo Poggi, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Nel momento in cui tante figure dicono no al Milan vuol dire che c'è un problema a monte. Non è più una situazione accettabile per uno dei club più tifati al mondo e trovo questo momento sempre più ridicolo e surreale".

