Nicolato: "Avrei scelto Italiano. Amorim senza una situazione chiara rischia di avere problemi"

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Francesco Nicolato, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "In questo momento al Milan c'è un fondo, ma non c'è un direttore sportivo"

Il Milan guarda avanti e sceglie il cambiamento. Per dare forma a un progetto ambizioso, la società ha individuato in Ruben Amorim il tecnico perfetto per inaugurare una nuova fase.

La stagione appena conclusa ha evidenziato numerose difficoltà e prestazioni sotto tono. Per questo il club vuole avviare una trasformazione concreta. Amorim porta con sé l'esperienza accumulata al Manchester United e una visione calcistica moderna.

L'ambiente osserva con interesse l'inizio di questa nuova avventura. Saranno necessari equilibrio e pazienza affinché il progetto possa consolidarsi. Intensità, aggressività e coraggio rappresenteranno valori fondamentali. Il resto dipenderà dal rendimento sul campo. Amorim avrà il delicato compito di restituire fiducia e competitività al Milan.

Intanto Francesco Nicolato, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "In questo momento al Milan c'è un fondo, ma non c'è un direttore sportivo. Amorim è un'ottima persona e un grande professionista; allo Sporting ha fatto grandi cose, ma in un ambiente come Manchester non è riuscito ad incidere. Di certo con lui il Milan passerebbe da Allegri ad un modo di giocare totalmente diverso. L'unica vera remora che ho può essere legata al fatto che al Milan hanno praticamente sempre vinto solo allenatori italiani. Personalmente per questo avrei scelto proprio Italiano. Amorim senza una situazione chiara rischia di avere problemi".

