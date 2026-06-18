Secondo Pancaro, è assolutamente controproducente per il Milan ricominciare da zero ogni anno

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Giuseppe Pancaro, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Non si può cambiare sempre e ripartire da zero ogni anno"

Il Milan è pronto a voltare pagina. Per costruire una squadra competitiva e proiettata verso il futuro, il club ha individuato in Ruben Amorim l'allenatore ideale per dare il via a una nuova era. La fumata bianca è arrivata.

Dopo una stagione difficile, segnata da risultati altalenanti e prestazioni poco brillanti, la società vuole imprimere una svolta concreta. Amorim arriva dopo l'esperienza al Manchester United.

La tifoseria guarda con curiosità e aspettativa a questo nuovo capitolo. Saranno fondamentali pazienza e continuità per favorire la crescita del progetto. Aggressività, pressione alta e coraggio rappresenteranno i principi fondamentali. Il successo dipenderà soprattutto dal lavoro quotidiano e dalle risposte del campo. Amorim avrà il compito di riportare il Milan ai vertici della competitività.

Intanto Giuseppe Pancaro, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Non si può cambiare sempre e ripartire da zero ogni anno. I risultati nel calci osi ottengono lavorando, si costruisce piano piano. Serve un programma di 2-3 anni e dare il tempo a un allenatore di costruire qualcosa".