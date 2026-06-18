Ordine: "Siamo alle prese con una regia eseguita da due debuttanti che conoscono il mondo della finanza e non così bene quello del calcio italiano"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla gestione del Milan da parte di RedBird.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla gestione del Milan da parte di RedBird: "Nemmeno il tempo di incassare qualche isolato plauso per la scelta di Amorim, per il suo contratto a lungo termine che prescrive d’ufficio una fiducia immensa, che arriva un’altra martellata al brand. Ogni riferimento al “non vengono” pronunciato da Sky sport tedesco a proposito del trasloco del dg Krosche e del ds Hardung è indispensabile e serve per capire meglio quali siano gli altri dipendenti del club danneggiati da questa gestione firmata Cardinale-Ibrahimovic e dalla loro impostazione alla campagna del dopo Furlani-Tare-Allegri.

Non hanno fatto in tempo a far sapere che Amorin è arrivato con l’approvazione, preventiva, dei due tedeschi per poi scoprire che i due dirigenti non saranno liberati da Francoforte lasciando intuire che l’unico mezzo sarebbe il versamento di un “riscatto” dell’ammontare di circa 10 milioni. 10 Milioni? Quanto un calciatore? Ecco: meglio lasciar perdere. Ma qui purtroppo chi ci rimette è la credibilità di tutto ciò che arriva dal Milan e quindi dalla comunicazione costretta ogni giorno a ricevere pugni in faccia. È vero: nessuno da casa Milan ha mai riferito di aver chiuso la trattativa con i due dirigenti tedeschi ma allora avrebbero dovuto dire al volo: signori, badate bene, con Krosche e Hardung non abbiamo fatto niente! Anche in questo caso la responsabilità è tutta americana. Siamo alle prese con una regia eseguita da due debuttanti che conoscono il mondo della finanza e non così benequello del calcio italiano. Se ti muovi con questa superficialità, sei condannato a fare figuracce!".