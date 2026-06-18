Calciomercato

UFFICIALE: Chaka Traoré ceduto al Partizan Belgrado. La nota

UFFICIALE: Chaka Traoré ceduto al Partizan Belgrado. La notaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:22News
di Federico Calabrese
Chaka Traoré lascia il Milan. Il club rossonero ha infatti ufficializzato la cessione dell'attaccante al FK Partizan Belgrado

Chaka Traoré lascia il Milan. Il club rossonero ha infatti ufficializzato la cessione dell'attaccante al FK Partizan Belgrado. Questo il comunicato: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Chaka Traorè al FK Partizan Belgrado. Il Club ringrazia Chaka per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Questi i numeri stagionali di Chaka Traoré con la maglia del Milan Futuro: 

PRESENZE SERIE D: 24
PRESENZE PLAY-OFF SERIE D: 1
PRESENZE TOTALI: 25
MINUTI IN CAMPO: 1921'
GOL: 9
AMMINIZIONI: 1