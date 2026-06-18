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UFFICIALE: Chaka Traoré ceduto al Partizan Belgrado. La nota
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Chaka Traoré lascia il Milan. Il club rossonero ha infatti ufficializzato la cessione dell'attaccante al FK Partizan Belgrado
Chaka Traoré lascia il Milan. Il club rossonero ha infatti ufficializzato la cessione dell'attaccante al FK Partizan Belgrado. Questo il comunicato: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Chaka Traorè al FK Partizan Belgrado. Il Club ringrazia Chaka per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".
Questi i numeri stagionali di Chaka Traoré con la maglia del Milan Futuro:
PRESENZE SERIE D: 24
PRESENZE PLAY-OFF SERIE D: 1
PRESENZE TOTALI: 25
MINUTI IN CAMPO: 1921'
GOL: 9
AMMINIZIONI: 1
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