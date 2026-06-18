Ravezzani: “Serve un miracolo al Milan: vendere i migliori per fare utile e accontentare Amorim”

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Fabio Ravezzani parla di Amorim e di quello che dovrà fare la società ovvero vendere i giocatori più importanti per tornare in utile nel bilancio e accontentare le richieste di Amorim per comporre una squadra competitiva.

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato del nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim e di quello che dovrà fare, insieme alla società, per la prossima stagione. Queste le sue parole.

"Quindi noi sappiamo benissimo che lui gioca un 3-4-3, sappiamo benissimo che vuole dei giocatori adatti al suo modulo calcistico, sappiamo benissimo che Milan non può permettersi di fare certe spese e quindi dovrà essere ricostruito quasi da zero. Una squadra con sacrifici anche importanti, prendendo in giro per l'Europa o in giro per il mondo dei calciatori segnalati da Amorim, perché sennò farà come nel Manchester United, dirà "lo volevo certi giocatori", guarda caso parole che abbiamo già sentito riaccheggiare nell'ambito Milan, e invece me ne hanno presi degli altri. Quindi dovranno fare un miracolo, vendere i giocatori più importanti perché soldi per acquistare non ce n'è, bisogna fare di nuovo 40 milioni di utile, più o meno dal mercato e qui vedremo se davvero il miracolo avverrà".