Liga, i capitani delle squadre pensano a una protesta contro la partita a Miami

Com'è noto, non è solo l'Italia che sta valutando la possibilità di far giocare una partita del suo campionato al di fuori dei confini nazionali e continentali, ma anche la Spagna è a un passo dall'ufficializzare la gara tra Villarreal e Barcellona a Miami, negli Stati Uniti, il prossimo 21 dicembre. E sempre come in Italia, anche la Liga sta affrontando diversi pareri molto divisivi, dunque anche negativi, in arrivo anche dagli addetti ai lavori, com'è successo qui con Rabiot, Maignan, Mhkytaryan, Rodriguez...

Secondo quanto viene riferito oggi dalla Spagna, e in particolare da Cadena COPE, i capitani delle 20 squadre del campionato iberico stanno valutando la possibilità di metter in atto una protesta per la nona giornata di Liga, quella che comincerà questa sera. L'ipotesi è quella di fermare per qualche secondo la partita, subito all'inizio. Da capire se questa pausa simbolica di mezzo minuto circa vedrà effettivamente la luce e soprattutto se sortirà qualche effetto al cospetto di Tebas e i suoi collaboratori che, fino a oggi, hanno dimostrato di non interessarsi particolarmente delle critiche a questo progetto.