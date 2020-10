Lippi: "Al Mondiale dissi che sarei andato via e Gattuso mi prese per il collo"

Il ct campione del mondo Marcello Lippi, intervenuto al 'Festival dello Sport' di Trento, ha parlato così dei temi più attuali del calcio italiano, oltre a ripercorrere alcuni momenti topici della sua carriera "Gattuso? Quello in cui mi rivedo maggiormente. Lo identificano tutti con l'agonismo e la cattiveria, invece le sue squadre giocano molto bene. Vuole la ripartenza dal basso con qualità, somiglia abbastanza a me. Al Mondiale mi prese per il collo: dissi che sarei andato via e lui mi venne addosso".