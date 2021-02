Lippi: "Calabria sta crescendo molto, non me lo sarei aspettato"

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha toccato diversi temi d’attualità riguardanti anche il Milan. Per quel che riguarda Davide Calabria, Lippi ha detto: “Il Milan ha avuto grandi interpreti sulle fasce, da Paolo Maldini a Mauro Tassotti, e Calabria mi sembrava un po’ lontano. Invece sta crescendo alla grande e, malgrado un fisico non prestante, ha corsa, coraggio, generosità per non dire senso tattico, visto che è stato schierato in mediana. Aspettiamo che cresca”.