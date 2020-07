Lippi dt azzurro, rispetto al 2016 variata la norma di incompatibilità col figlio agente Davide

Il rapporto tra Marcello Lippi e la Nazionale, si sa, è strettissimo e fatto di grandi successi. Nella lunga storia tra il toscano e gli azzurri, ora, ci potrebbe essere un nuovo ruolo per il nativo di Viareggio, ovvero quello di nuovo direttore tecnico che, recentemente, Gravina ha proposto all'ex ct. Già in passato Tavecchio gli aveva proposto la stessa carica ma la norma di incompatibilità rischiava di compromettere la carriera del figlio procuratore Davide che avrebbe dovuto interrompere l'attività per permettere al padre di entrare nella dirigenza federale. Quella legge, ora, è stata cambiata e di conseguenza non ci sarebbero più problemi che ostacolino la sua nomina. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.